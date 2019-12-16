Ліга Європи: «Шахтар» дізнається про суперника в 1/16 фіналу

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні 16 грудня відбудеться жеребкування, за підсумками якого про свого суперника на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи дізнається останній представник України в єврокубках – донецький «Шахтар».

Гірники мають статус несіяних, тому можуть отримати в суперники дуже сильних опонентів, серед яких іспанські «Севілья» та «Еспаньйол», англійські «Арсенал» та «Манчестер Юнайтед», італійський «Інтер», португальські «Порту» та «Бенфіка», австрійський «Зальцбург». Можливі і прийнятніші варіанти – португальська «Брага», бельгійський «Гент», нідерландський «Аякс», турецький «Істанбул Башакшехір», австрійський ЛАСК, швейцарський «Базель», шведський «Мальме» та шотландський «Селтик».

Початок процедури жеребкування – о 14:00 за Києвом.

«Шахтар» прийматиме свого опонента 20 лютого, а 27 лютого зіграє на виїзді.