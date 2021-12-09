Держшахтам перерахували 300 млн грн для виплат зарплати гірникам – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило, що 8 грудня державним шахтам перерахували 300 мільйонів гривень для виплат зарплати гірникам.

«Ця сума – друга частина коштів, що були виділені відповідно до змін до держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям. Водночас Міненерго вже звернулося до Міністерства фінансів з пропозицією збільшити видатки на виплату зарплати шахтарям у поточному році на 900 млн грн. Ще 90 млн грн планується перерозподілити за рахунок економії по інших бюджетних програмах міністерства. Відповідний проєкт розпорядження вже поданий на розгляд уряду», – йдеться в повідомленні Міненерго у четвер.

Повідомляється також, що відомство разом із «Центренерго» опрацьовує шляхи можливого додаткового авансування державних вугільних підприємств – «ці кошти можуть бути спрямовані на виплату заробітної плати», додали у Міненерго.

7 грудня голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець заявив, що на державних шахтах підприємств вугільної промисловості заборгованість із зарплати досягла 2 млрд 340 млн.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль називав причиною зарплатної заборгованості шахтарям неналежне виконання обов’язків керівниками окремих підприємств.