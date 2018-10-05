Українська жіноча збірна здобула «срібло» на Всесвітній шаховій олімпіаді

Жіноча збірна України здобула «срібло» на Всесвітній шаховій олімпіаді в грузинському Батумі.
В останньому турі українки перемогли команду США з рахунком 3:1, набравши 18 очок. Доля «золота» вирішувалася в матчі Росія – Китай. У разі поразки китаянок українки посіли б перше місце, але матч закінчився з рахунком 2:2. Таким чином, Китай також здобув 18 очок.
Долю золотих медалей вирішили додаткові показники: українки поступилися азіаткам за особистими балами – 30 проти 30,5.
Українська чоловіча команда посіла 10 місце на змаганнях.
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