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05 Жовтень 2018, Київ 20:40
Новини | Події

Українська жіноча збірна здобула «срібло» на Всесвітній шаховій олімпіаді

Долю золотих медалей Всесвітньої шахової олімпіади вирішили додаткові показники

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Жіноча збірна України здобула «срібло» на Всесвітній шаховій олімпіаді в грузинському Батумі.

В останньому турі українки перемогли команду США з рахунком 3:1, набравши 18 очок. Доля «золота» вирішувалася в матчі Росія – Китай. У разі поразки китаянок українки посіли б перше місце, але матч закінчився з рахунком 2:2. Таким чином, Китай також здобув 18 очок.

Долю золотих медалей вирішили додаткові показники: українки поступилися азіаткам за особистими балами – 30 проти 30,5.

Українська чоловіча команда посіла 10 місце на змаганнях.

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