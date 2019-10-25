Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Жовтень 2019, Київ 22:52
Новини | Суспільство

Українець Євген Штембуляк став чемпіоном світу з шахів серед юніорів віком до 20 років

Дивитись коментарі

На чемпіонаті світу з шахів серед юніорів у віковій категорії до 20 років, який завершується в Індії, українець Євген Штембуляк отримав перше місце, повідомляє Федерація шахів України.

«Захопивши лідерство після 5 туру, Євген не відпустив його до самого кінця. Перемога в останньому турі принесла Євгенові підсумкові 9 очок з 11 можливих та «чисте» перше місце», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у чемпіонаті серед дівчат вдало виступила українка Марія Бердник, яка набрала 8 очок із 11 та посіла четверте місце.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG