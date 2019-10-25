Українець Євген Штембуляк став чемпіоном світу з шахів серед юніорів віком до 20 років

На чемпіонаті світу з шахів серед юніорів у віковій категорії до 20 років, який завершується в Індії, українець Євген Штембуляк отримав перше місце, повідомляє Федерація шахів України.

«Захопивши лідерство після 5 туру, Євген не відпустив його до самого кінця. Перемога в останньому турі принесла Євгенові підсумкові 9 очок з 11 можливих та «чисте» перше місце», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у чемпіонаті серед дівчат вдало виступила українка Марія Бердник, яка набрала 8 очок із 11 та посіла четверте місце.