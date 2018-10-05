Документи засудженого в Білорусі українського журналіста передані в комісію з помилування

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Валерій Вакульчик заявив 5 вересня в Мінську про неможливість обміну засудженого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка на білоруса Юрія Політику, якого в Україні судять за шпигунство на користь іноземної держави.

«Ми такий варіант не розглядаємо, тому що ми не вважаємо Політику шпигуном. Але тепер документи на Шаройка передані в комісію з помилування при президенті. Залежно від її рішення будуть розвиватися подальші події», – заявив керівник спецслужби.

Очікуваного терміну такого рішення Вакульчик не назвав.

Журналіста Українського радіо Павла Шаройку в Білорусі цього року засудили до 8 років ув’язнення за шпигунство, суд відбувався непублічно. Арештували його 25 жовтня 2017 року. Тоді ж із Білорусі було вислано українського дипломата.

Раніше в Україні затримали білоруського громадянина Юрія Політику, якого звинуватили у шпигунстві на користь іноземної держави. Суд над Політикою відбувається в Чернігові. Спостерігачі припускають, що можливий обмін Політики на Шаройка.