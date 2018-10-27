Овець, затриманих на Одещині, везуть на утилізацію і карантин – волонтерка

300 овець, затриманих раніше цього місяця на Одещині, у суботу везуть на утилізацію на підприємство у Вінницькій області. Живих тварин активістам пообіцяли розмістити на карантин. Про це Радіо Свобода повідомила волонтерка Дар’я Подолян.

Вантажівка з вівцями виїхала з Чорноморська і має бути в Тульчині через кілька годин. Вантаж супроводжує автомобіль із волонтерами.

«Нам пообіцяли облаштувати на новому місці карантинний майданчик, де будуть утримуватися живі вівці, й утилізувати тих, що померли. Це нам пообіцяли «на словах», як воно буде насправді, ще не знаємо. Від нас їде в машині п’ятеро людей, зараз ми намагаємось зв’язатися із волонтерами з Києва та Вінниці», – розповіла Дар’я Подолян.

За її словами, тварин вдалося погодувати і напоїти.

Про те, що біля порту у Чорноморську стоїть фура з 300 вівцями, стало відомо 24 жовтня. Відтоді на місці перебувають активісти, які зокрема мали не меті не допустити знищення тварин.

Згідно з повідомленням Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, вантаж із 300 овець мали доправити з України у Туреччину, але турецька сторона повернула його в Україну. У відомстві повідомили, що повернення вантажу на територію України є неможливим, «зважаючи на загрозу поширення особливо небезпечних хвороб тварин». Згідно з повідомленням служби, 24 жовтня відомство отримало згоду власника вантажу на утилізацію тварин.

Активісти-зоозахисники виступають проти утилізації, вимагаючи відділити мертвих тварин від живих, і перевірити живих на наявність у них інфекційних захворювань, які раніше фіксували в овець у Туреччині.

Власниця вантажу Олена Севінч сказала у коментарі Радіо Свобода, що згоду на утилізацію тварин вона дала, бо не мала іншого варіанту. За словами підприємиці, відповідальні органи відмовили їй у відділенні живих тварин від мертвих. Вона також розповіла, що в Туреччині овець мали розводити, але змовник не сплатив необхідну суму, тому вантаж повернули. Турецька влада причини повернення вантажу не пояснювала.