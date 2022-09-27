Прикордонний пункт «Шегині» тимчасово не працює на пропуск транспортних засобів – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомляють, що пункт пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні тимчасово не працює для перетину транспортних засобів.

«Станом на 08:00 у пункті пропуску «Шегині» не працює база даних Митної служби України. У зв’язку з цим оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснюється у обох напрямках. Оформлення пішоходів здійснюється. Просимо усіх, хто слідує до Польщі обирати інші пункти пропуску», – інформує пресслужба відомства у фейсбук.

За даними прикордонників, станом на 6:00 на цьому пункті пропуску стояли 35 легкових автомобілів та 3 автобуси.