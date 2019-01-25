Андрій Шевченко «причетний до розбудови золотої імперії» росіянина Абрамовича – DW

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко «причетний до розбудови золотої імперії» російського бізнесмена Романа Абрамовича, повідомило Deutsche Welle у своєму розслідуванні.

Журналісти із посиланням на реєстр компаній Великої Британії пишуть, що Шевченко з грудня 2015 року є співвласником інвестиційної брокерської компанії MC Peat & Co. LLP. Ця лондонська фірма уповноважена залучати інвесторів у бізнес холдингу Романа Абрамовича Highland Gold Mining, маючи статус офіційного брокера акцій цієї структури.

Deutsche Welle зазначає, що Шевченко не відповів на передані через його асистента запитання, яку саме роль він відіграє в інвестиційній брокерській компанії.

Андрій Шевченко очолив національну збірну України з футболу влітку 2016 року. У період з 2007 до 2009 року він грав за лондонський «Челсі», який належить Роману Абрамовичу – екс-губернатору російської Чукотки. У 2018 році Forbes називав бізнесмена 11-м серед найбагатших людей Росії зі статками у 10,8 мільярда доларів.