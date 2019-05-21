Колишній голова Конституційного суду Шевчук оскаржив своє звільнення – адвокат

Колишній голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення, повідомив його адвокат Андрій Федур, передає агентство «Українські новини».

Він заявив, що подав позов до канцелярії Окружного адміністративного суду Києва.

Адвокат розповів, що Шевчук просить суд поновити його на посаді судді та на посаді голови Конституційного суду.

14 травня КСУ звільнив голову суду Станіслава Шевчука з посади судді і призначив головою суду Наталію Шапталу. Шевчук назвав ці події «антиконституційним переворотом» і пообіцяв позиватися до суду.