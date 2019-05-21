Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Травень 2019, Київ 14:32
Новини | Політика

Колишній голова Конституційного суду Шевчук оскаржив своє звільнення – адвокат

Адвокат Шевчука заявив, що подав позов до канцелярії Окружного адміністративного суду Києва

Дивитись коментарі

Колишній голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення, повідомив його адвокат Андрій Федур, передає агентство «Українські новини».

Він заявив, що подав позов до канцелярії Окружного адміністративного суду Києва.

Адвокат розповів, що Шевчук просить суд поновити його на посаді судді та на посаді голови Конституційного суду.

14 травня КСУ звільнив голову суду Станіслава Шевчука з посади судді і призначив головою суду Наталію Шапталу. Шевчук назвав ці події «антиконституційним переворотом» і пообіцяв позиватися до суду.

Захищаємо конституцію від політиків – голова КСУ Шевчук
Embed
Захищаємо конституцію від політиків – голова КСУ Шевчук

No media source currently available

0:00 0:25:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG