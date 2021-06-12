Шкарлет розповів, скільки шкіл в Україні не мають доступу до інтернету

В Україні станом на квітень 2021 року 24 школи не мають доступу до інтернету, повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Закарпатська область – 17 шкіл, Львівська - 3, Полтавська – 1, Хмельницька область – 3. Це взагалі немає інтернету. Всі інші – можна говорити про якість інтернету, про його спроможність надати певну інформацію або здійснювати доступ до інтернету», – сказав Шкарлет.

За словами міністра, за майже два роки (від вересня 2019-го) «на 94% зменшилася кількість закладів середньої загальної освіти, які не підключені до інтернету взагалі».

«Їх було 420, а на сьогодні 24. На 40% зменшилася кількість закладів загальної середньої освіти, які мають швидкість дротового інтернету менше ніж 30 мегабіт. Тобто прогрес є, держава це робить. І в цілому навіть по Міносвіти є цільова субвенція на запобігання впливам пандемії COVID-19, яка дозволяє саме цифровізацію: придбання ноутбуків, гаджетів для закриття прогалин у дистанційному навчанні саме в частині спеціальних пристроїв», – наголосив Сергій Шкарлет.

У квітні у відповідь на запит Радіо Свобода щодо доступності інтернету в школах наводили ті ж цифри, що і міністр в актуальному інтерв’ю. Тоді в МОН додали, що загалом в Україні функціонує 14 тисяч 873 заклади загальної середньої освіти.

У 2020 році Дитячий фонд Організації об’єднаних націй ЮНІСЕФ повідомив, що щонайменше третина школярів у світі – 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання, коли через COVID-19 довелося закрити школи.