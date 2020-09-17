Майже 6,5 тисяч шкіл в Україні мають інклюзивні класи, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство за заявою батьків в обов’язковому порядку створюються інклюзивні класи. Наразі кількість таких класів – 17 698. Вони створені у 6 496 школах країни», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з 1 вересня 6 тисяч дітей з особливими освітніми потребами пішли в інклюзивні групи закладів дошкільної освіти.

У відомстві зазначили, що до них надходить інформація, що керівники шкіл відмовляють батькам у прийомі дітей з особливими освітніми потребами.

«Наголошуємо, що батьки мають право звернутися до школи із письмовою заявою, а керівник закладу не має права відмовити», – заявила керівник експертної групи з питань інклюзивної освіти МОН Лариса Самсонова.

У міністерстві зазначили, що кількість дітей з особливими освітніми потребами в одному класі має становити не більше ніж троє.

За даними Міносвіти, цьогоріч на інклюзивне навчання було виділено понад 504,4 мільйона гривень.