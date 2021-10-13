Шмигаль їде у Швецію на форум пам’яті Голокосту

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні перебуватиме з візитом у Швеції. Як передає урядовий портал, у Мальме прем’єр візьме участь у Міжнародному форумі пам’яті Голокосту та боротьби з антисемітизмом.

Згідно з повідомленням, Денис Шмигаль зустрінеться зі шведським прем’єоом Стефаном Льовеном, естонським – Каєю Каллас та словацьким – Едуардом Гегером.

Перший Всесвітній форум пам’яті Голокосту відбувся в 2005 році у Кракові. Другий – в Україні, 2006-го, з ініціативи тодішнього президента Віктора Ющенка. Цей захід з високим рівнем представництва з боку світових держав об’єднує низку подій, спрямованих на збереження пам’яті про злочини Голокосту.