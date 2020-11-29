Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про бажання України розширити торговельну співпрацю з Туреччиною. Як передає урядовий портал, на зустрічі з міністром промисловості та технологій Туреччини Мустафою Варанком Шмигаль відзначив великий потенціал у сфері торговельного співробітництва між Україною та Туреччиною.

«Впевнений, що з підписанням Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами, ми подвоїмо цей потенціал з 5 млрд доларів щорічного обороту сьогодні до 10 млрд доларів, які можна досягнути разом», – сказав Шмигаль.

Він запропонував турецькій стороні відновити регулярні засідання спільної українсько-турецької групи з координації співпрці у сфері ОПК, а також заявив про зацікавлення України взаємодіяти у науково-технічній сфері.

29 листопада прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з офіційним візитом у Туреччині.