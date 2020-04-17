Шмигаль здійснить «перший віртуальний зарубіжний візит» до Німеччини – посол

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснить «перший віртуальний зарубіжний візит» до Німеччини 20 квітня, повідомив посол України в Берліні Андрій Мельник.

«Символічно, що перший віртуальний зарубіжний візит прем‘єр-міністр Денис Шмигаль здійснить 20 квітня саме до Берліна: у форматі відео-конференції відбудуться його переговори з канцлером Анґелою Меркель. Адже Німеччина – наш стратегічний партнер», – повідомив посол.

На позачерговому засіданні 4 березня парламент відправив у відставку Олексія Гончарука і весь склад уряду під його керівництвом. Згодом депутати затвердили новий склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем.