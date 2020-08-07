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07 серпня 2020, Київ 14:25
Новини | Коронавірус

Шмигаль: обмежень по здачі тестів на COVID-19 бути не може

Шмигаль: сьогодні в Україні роблять більш як 30 тисяч тестів на добу

Обмежень по здачі тестів на COVID-19 бути не може, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода.

Як зазначила ведуча, у деяких районах можна здавати тести лише по середах.

«Так бути не може. Кількість тестувань, якщо ви пригадаєте, а ми на початку епідемії ставили для себе амбітну ціль – довести кількість тестувань до 10 тисяч на добу впродовж двох місяців... І впродовж перших днів кількість тестувань була тисяча, менше тисячі. 2 тисячі – це вже був своєрідний рекорд», – сказав Шмигаль в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

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Він додав, що на сьогодні в Україні роблять більш як 30 тисяч тестів на добу.

«І це тести, які роблять люди всім бажаючим», – наголосив прем’єр.

Він зазначив, що люди повинні мати можливість здавати тести на COVID-19.

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«І якщо десь є якісь обмеження, і люди скаржаться, що десь є якісь обмеження, ми вживаємо відповідні заході, розглядаємо такі скарги. Таких обмежень бути не може», – додав Шмигаль.

Станом на 7 серпня в Україні виявили 78 261 випадок COVID-19. Померли 1 852 людини, 43 055 пацієнтів одужали.

Повністю розмову з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на каналі Радіо Свобода на YouTube 8 серпня.​

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