Львівщина: через сходження з колії вантажних вагонів затримуються 5 пасажирських поїздів

У Львівській області залізничники працюють над ліквідацією наслідків сходження вагонів на ділянці Глинна-Наварія – Львів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Рух поїздів забезпечують парною колією.
Втім, через пригоду затримуються наступні пасажирські поїзди:
- №6 Херсон – Ужгород,
- №41 Дніпро – Трускавець,
- №46 Лисичанськ – Ужгород,
- №146 Ужгород – Львів,
- №807 Львів – Коломия.
Як уточнили в «Укрзалізниці», час запізнення поїздів – від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.
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