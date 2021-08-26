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Львівщина: через сходження з колії вантажних вагонів затримуються 5 пасажирських поїздів

Пасажирські поїзди затримуються через сходження вагонів на Львівщині

У Львівській області залізничники працюють над ліквідацією наслідків сходження вагонів на ділянці Глинна-Наварія – Львів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Рух поїздів забезпечують парною колією.

Втім, через пригоду затримуються наступні пасажирські поїзди:

  • №6 Херсон – Ужгород,
  • №41 Дніпро – Трускавець,
  • №46 Лисичанськ – Ужгород,
  • №146 Ужгород – Львів,
  • №807 Львів – Коломия.

Як уточнили в «Укрзалізниці», час запізнення поїздів – від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.

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