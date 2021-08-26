Львівщина: через сходження з колії вантажних вагонів затримуються 5 пасажирських поїздів

У Львівській області залізничники працюють над ліквідацією наслідків сходження вагонів на ділянці Глинна-Наварія – Львів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Рух поїздів забезпечують парною колією.

Втім, через пригоду затримуються наступні пасажирські поїзди:

№6 Херсон – Ужгород,

№41 Дніпро – Трускавець,

№46 Лисичанськ – Ужгород,

№146 Ужгород – Львів,

№807 Львів – Коломия.

Як уточнили в «Укрзалізниці», час запізнення поїздів – від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.