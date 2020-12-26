У Росії помер подвійний агент часів Холодної війни Джордж Блейк

У Москві у віці 98 років помер подвійний агент часів Холодної війни Джордж Блейк. Він був учасником нідерландського Опору і агентом британської розвідувальної служби МІ-6, поки не був викритий у 1959 році як радянський шпигун.

Блейк народився в Роттердамі, його ім’я при народженні було Георг Бехар. Він жив в Єгипті і Великій Британії, а після початку Другої світової війни повернувся в Нідерланди, де став кур’єром антинацистського підпілля.

Після цього під час війни він повернувся до Британії, де спочатку вступив на флот, а потім був прийнятий на роботу в Мі-6, у цей час його звали Джордж Блейк.

Під дипломатичним прикриттям він працював у посольстві Великої Британії в Сеулі, в ході Корейської війни потрапив у полон до сил Північної Кореї. Під час 3-річного полону він став комуністом і погодився працювати на КДБ, після чого повернувся до Великої Британії.

Блейк працював подвійним агентом в Берліні, але був викритий, а в 1961 засуджений до 42 років в’язниці. У 1966 він втік з ув’язнення, залишив Британію, дістався до східної Німеччини, а звідти – до Москви.

Там він отримав звання полковника КДБ, викладав в Академії зовнішньої розвідки, займався науковою роботою. Був нагороджений найвищою радянської нагородою – Орденом Леніна й іншими орденами.

Вважають, що за дев’ять років Блейк викрив близько 40 агентів МІ6 в КДБ, що спричинило значні порушення діяльності МІ6 у Східній Європі.

У 1991 році в інтерв’ю американському телеканалу NBC Блейк заявив, що шкодує про загибель агентів, яких він викрив.