Минулої доби бойовики 17 разів відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі орперації Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, використовуючи заборонені до розміщення на лінії зіткнення види зброї.

«Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Військовослужбовці Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях противника подавили його збройну активність», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у неділю бойовики вже двічі відкривали вогонь біля Авдіївки та один раз поблизу Оріхового.

За даними штабу, за поточну добу втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона 4 рази порушила режим тиші за минулу добу, бойовики угруповання «ДНР» та своїх ресурсах звинувачують ЗСУ в обстрілах у неділю вранці окупованих Горлівки та Донецька.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.