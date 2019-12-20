Бойовики з початку доби стріляли по ЗСУ біля Невельського та Славного – штаб ООС

Від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі – неподалік Невельського та Славного, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Українські військові кажуть, що ніхто з бійців ЗСУ в результаті цих обстрілів не постраждав.

Водночас минулої доби бойовики відкривали вогонь один раз, біля Троїцького.

Бойовики стверджують на своїх ресурсах, що ЗСУ напередодні обстріляли території біля Донецька і Ясинуватої, а також смт. Донецький.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.