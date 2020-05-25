З початку поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що від початку поточної доби і до 12:30 підтримувані Росією бойовики на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, обстріли тривали в районі Пісків, Мар’їнки, Павлополя, Верхньошироківського і Богданівки.

«За наявною інформацією, втрат у лавах Об’єднаних сил від початку доби немає. Не залишаючи дії противника безкарними, підрозділи Об’єднаних сил у відповідь вели вогонь виключно по ворожих опорних пунктах з чергових вогневих засобів», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.