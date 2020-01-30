На Донбасі поранений український військовий – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби чотири рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, один український військовослужбовець зазнав поранення.

«Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем», – повідомили у штабі.

Бойовики угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах звинуватили українських військових в обстрілі селища Голубівське, в угрупованні «ДНР» про обстріли поточної доби не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.