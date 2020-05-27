Бойовики минулої доби 6 разів стріляли на Донбасі, 1 військовий загинув – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики минулої доби шість разів стріляли на Донбасі, один військовослужбовець загинув.

Повідомляється, що обстріли велися із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає», – йдеться в повідомленні.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах інформації наразі зведеної інформації про обстріли не вказують.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.