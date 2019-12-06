На Донбасі поранений військовий ЗСУ, бойовики стріляли 10 разів – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що поточної доби на Донбасі бойового травмування зазнав один український військовослужбовець.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 та 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Бойовики з угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачують українську сторону в обстрілі околиць захопленого Донецька. В угрупованні «ЛНР» даних про обстріли не наводять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.