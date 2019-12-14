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14 грудня 2019, Київ 19:30
Новини | Політика

Один військовий загинув, ще один поранений через обстріли бойовиків на Донбасі – штаб ООС

Військові кажуть, що всього бойовики стріляли 5 разів

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У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі п’ять разів обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого один український військовий загинув і ще один зазнав поранення.

«Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Зафіксовано також вогневу активність ворожих снайперів», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинувачують ЗСУ в обстрілі села Староласпа та околиць Горлівки. В угрупованні «ЛНР» зведених даних про бойові дії не наводять.

Українські військові в районі населеного пункту Богданівка в Донецькій області, 9 листопада 2019 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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