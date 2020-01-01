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01 січня 2020, Київ 18:58
Новини | Політика

У перший день року на Донбасі поранено військового ЗСУ – штаб ООС

Бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського та Оріхового, кажуть у штабі

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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 1 січня двічі відкривали вогонь в бік позицій українських військових, в результаті чого поранень зазнав один боєць ЗСУ.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новолуганське та Оріхове», – повідомили у штабі.

Бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» на своїх ресурсах даних про обстріли поточної доби не надають.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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