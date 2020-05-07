Через 13 обстрілів з боку бойовиків на Донбасі поранені 6 військових – оновлені дані штабу ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі шестеро українських військових зазнали у четвер поранень.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника», – йдеться в повідомленні.

Українські військові запевняють, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил «залишається контрольованою».

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачують ЗСУ в обстрілах у четвер околиць захопленого ними Донецька. Бойовики угруповання «ЛНР» про вогневу активність від початку поточної доби не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.