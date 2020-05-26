Бойовики минулої доби 16 разів стріляли на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики минулої доби 16 разів стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ не було.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що від початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах напередодні околиць окупованого Донецька. Бойовики угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах інформації про обстріли у понеділок не вказують.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.