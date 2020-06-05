Бойовики 5 разів стріляли на Донбасі, 1 військовий поранений – штаб

У штабі орперації Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики з початку доби на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, одни військовий зазнав через обстріли поранення.

«У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність», – повідомили у штабі.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 5 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.