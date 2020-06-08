Бойовики на Донбасі стріляли 7 разів, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби 8 червня сім разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті один військовий зазнав поранення.

Повідомляється, що бойовики використовували заборонені для розміщення на лінії зіткнення 120-міліметрові міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі провокації. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 8 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.