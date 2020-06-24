Штаб ООС: минулої доби бойовики стріляли на Донбасі 4 рази, у ЗСУ без втрат

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики у вівторок чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, жоден український військововслужбовець не постраждав.

Згідно з повідомленням, бойовики під час обстрілів використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Від початку поточної доби зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню... За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», – повідомили у штабі.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.