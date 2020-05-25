Бойовики минулої доби на Донбасі стріляли 12 разів, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі 12 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні штабу.

Згідно з повідомленням, від початку поточної доби бойовики відкрили вогнь біля Пісків і Мар’їнки.

«Такі підступні дії без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці у відповідь відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. За поточну добу втрат серед українських захисників немає», – вказали в штабі ООС.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.