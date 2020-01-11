За минулу і поточну добу на Донбасі бойовики 15 разів відкривали вогонь у бік ЗСУ – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 13 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, а поточної – два рази.

«10 січня у результаті ворожих обстрілів три військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення», – повідомили у штабі, додавши, що за поточну добу втрат з боку ЗСУ немає.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» заявляють про загалом 7 обстрілів з боку ЗСУ захоплених бойовиками територій на Донеччині та Луганщині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.