Штаб ООС: минулої доби бойовики стріляли 8 разів, з початку поточної – тихо

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби вісім разів обстріляли позиції Збройних сил України, жоден український військовий не постраждав.

«Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Звід початку поточної доби, кажуть у штабі, бойовики вогневої активності не проявляли, втрат серед українських військових немає.

Бойовики угруповання «ДНР» заявили, що ЗСУ за минулу добу 5 разів обстріляли захоплені бойовиками території, в угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ в одному обстрілі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.