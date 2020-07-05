Минулої доби бойовики 10 разів стріляли на Донбасі, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики напередодні десять разів відкривали вогонь на Донбасі, один український військововслужбовець зазнав поранення.

«Від початку поточної доби збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник на світанку відкривав вогонь з 82-х мм мінометів та великокаліберних кулеметів на підступах до Павлополя. Також ворог обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету поблизу Мар’їнки», – повідомили у штабі.

Повідомляється, що за поточну добу втрат у ЗСУ немає.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.