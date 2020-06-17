Бойовики з початку доби двічі стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь на Донбасі – на Луганському напрямку.

«У період з 05:05 до 05:40 російські окупаційні війська випустили 10 мін 82-го калібру та використовували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу оборонців Оріхового. Також близько 06:00, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції поблизу Луганського. На ворожі обстріли, українські військові оперативно та жорстко відповідали з наявних вогневих засобів», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, бойових втрат внаслідок обстрілів серед військових ЗСУ немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 17 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.