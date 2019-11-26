Бойовики на Донбасі стріляли 5 разів, зокрема в районі розведення сил у Петрівському – штаб ООС

У Міністерстві оборони України повідомили, що від початку поточної доби, станом на 12:00, підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі один раз застосовуючи міномети.

«З напрямку від Петрівського російсько-окупаційні війська застосовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. За повідомленням Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, зазначений населений пункт Петрівське знаходиться у безпосередній близькості до ділянки розведення № 3 (Богданівка). Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь тут не відкривали», – повідомили у штабі.

За даними штабу ООС, бойових втрат серед українських військових через обстріли немає.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах стверджують, що то українська сторона із мінометів обстріляла території поблизу розведення сил в Петрівському.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.