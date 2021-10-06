До Києва прибув президент Німеччини

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер прибув до Києва. Про це повідомили у посольстві Німеччини в Україні.

«Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам’ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановані зустрічі з Володимиром Зеленським та президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом», – мовиться у повідомленні.

Штайнмайер також планує відвідати Бабин Яр.

1-2 та 9 березня 1943 нацистські війська спалили Корюківку на Чернігівщині разом з усіма її жителями. Тоді загинули майже 7 тисяч людей, переважно – діти, жінки та люди похилого віку. Серед усіх знищених нацистами поселень, Корюківка була найбільшою, а тому й каральна операція зі знищення цього поселення вважається найбільш масштабною.