Кількість загиблих через шторм у Західній Європі зросла до 16 – AFP

Кількість загиблих від шторму «К’яран» у п’ятницю зросла до щонайменше 16 по всій Західній Європі, повідомляє AFP.



Щонайменше шестеро людей загинули в центральній Тоскані, повідомила влада Італії, оголосивши надзвичайний стан, оскільки метеорологи повідомили про рекордні дощі.



Ще три людини загинули біля узбережжя Португалії в п’ятницю, коли яхта сіла на мілину на північ від Лісабона під час сильних хвиль.



В Італії рятувальні служби викликали на десятки інцидентів по всій Тоскані, щоб допомогти водіям, які опинились у затоплених тунелях або затиснутих деревами, поваленими вітром.



Губернатор Тоскани Еудженіо Джані заявив, що серед загиблих під час шторму в Італії є 85-річний чоловік, якого знайшли втопленим на першому поверсі власного будинку в Монтемурло, на північний захід від Флоренції.



«Те, що сталося сьогодні ввечері в Тоскані, має назву: зміна клімату», – написав Джані на X, раніше відомому як Twitter.



Мер Флоренції Даріо Нарделла назвав ситуацію в місті «критичною», оскільки рівень річки Арно продовжує зростати.



Дерева, повалені штормовим вітром, спричинили кілька інших смертей у Європі. У бельгійському місті Гент у четвер гілки, що впали, вбили п’ятирічного українського хлопчика та 64-річну жінку.

Нині на заході Європи вирує ураган «К’яран», який приніс у регіон сильні вітри та дощі. Влада низки країн попередила про повені, відключення електроенергії та серйозні транспортні перебої.