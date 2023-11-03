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Кількість загиблих через шторм у Західній Європі зросла до 16 – AFP

Жінка стоїть у своїй затопленій квартирі після шторму, регіон Тоскана, Італія, 3 листопада 2023 року
Жінка стоїть у своїй затопленій квартирі після шторму, регіон Тоскана, Італія, 3 листопада 2023 року

Кількість загиблих від шторму «К’яран» у п’ятницю зросла до щонайменше 16 по всій Західній Європі, повідомляє AFP.

Щонайменше шестеро людей загинули в центральній Тоскані, повідомила влада Італії, оголосивши надзвичайний стан, оскільки метеорологи повідомили про рекордні дощі.

Ще три людини загинули біля узбережжя Португалії в п’ятницю, коли яхта сіла на мілину на північ від Лісабона під час сильних хвиль.

Хвилі розбиваються об хвилеріз порту під час шторму Кіаран у Гурі, Нормандія, Франція, 2 листопада 2023 року
Хвилі розбиваються об хвилеріз порту під час шторму Кіаран у Гурі, Нормандія, Франція, 2 листопада 2023 року


В Італії рятувальні служби викликали на десятки інцидентів по всій Тоскані, щоб допомогти водіям, які опинились у затоплених тунелях або затиснутих деревами, поваленими вітром.

Губернатор Тоскани Еудженіо Джані заявив, що серед загиблих під час шторму в Італії є 85-річний чоловік, якого знайшли втопленим на першому поверсі власного будинку в Монтемурло, на північний захід від Флоренції.

«Те, що сталося сьогодні ввечері в Тоскані, має назву: зміна клімату», – написав Джані на X, раніше відомому як Twitter.

Мер Флоренції Даріо Нарделла назвав ситуацію в місті «критичною», оскільки рівень річки Арно продовжує зростати.

Дерева, повалені штормовим вітром, спричинили кілька інших смертей у Європі. У бельгійському місті Гент у четвер гілки, що впали, вбили п’ятирічного українського хлопчика та 64-річну жінку.

Нині на заході Європи вирує ураган «К’яран», який приніс у регіон сильні вітри та дощі. Влада низки країн попередила про повені, відключення електроенергії та серйозні транспортні перебої.

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