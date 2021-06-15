В Україні оголошене штормове попередження

Штормове попередження оголошене в Україні 15 червня через погіршення погодних умов. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«За даними УкрГідрометцентру, 15 червня вдень у південній частині значні дощі; вдень в Україні, крім західних та північних областей грози, місцями град, шквали 15-20 м/с», – мовиться у повідомленні.

Через дощі очікується підняття рівня води:

на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська область) на 0,3 - 1,3 м, без негативних наслідків;

на рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області на 0,3 - 1,3 м, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву (жовтий рiвень небезпеки).

на річці Прут підняття рівня води на 0,5 - 1,0 м, без негативних наслiдкiв.

За даними Гідрометцентру, у Києві сьогодні вдень +24…26 градусів, дощитиме.