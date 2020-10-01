У Києві оголосили штормове попередження

У Києві з ранку і до кінця доби оголошене штормове попередження через пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У КМДА закликали жителів міста дотримуватися основних рекомендацій:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомляли у Гідрометцентрі, у четвер, 1 жовтня, на всій території України очікуються дощі, місцями з грозами.