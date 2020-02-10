В Україні оголосили штормове попередження

В Україні у понеділок оголошено штормове попередження, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами УкрГідрометцентру, 10 лютого вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини ( I рівень небезпечності, жовтий), у західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с ( II рівень небезпечності, помаранчевий)», – мовиться у повідомленні.

У Києві та Київській області сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м / с ( I рівень небезпечності жовтий).