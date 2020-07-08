ДСНС попереджає про грози в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища 8 липня.

«8 липня вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі грози, місцями пориви вітру і шквали 15-20 м/с, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий). 8 липня вночі по Києву та Київській області грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

За даними синоптиків, вдень 8 липня грози очікуються у східних та південних областях.

Гідрометцентр повідомляє, що у Києві вдень +21…23 градуси, без опадів.