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08 липня 2020, Київ 09:35
Новини | Події

ДСНС попереджає про грози в Україні

У ДСНС попередили про погіршення погодних умов

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища 8 липня.

«8 липня вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі грози, місцями пориви вітру і шквали 15-20 м/с, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий). 8 липня вночі по Києву та Київській області грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

За даними синоптиків, вдень 8 липня грози очікуються у східних та південних областях.

Гідрометцентр повідомляє, що у Києві вдень +21…23 градуси, без опадів.

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