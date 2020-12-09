На заході, сході та півдні України оголошене штормове попередження

У південних, східних та західних областях України оголошено штормове попередження через сильний вітер. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«9 грудня у західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

В Україні сьогодні переважно без опадів, тільки на півдні можливий дощ з мокрим снігом. Температура повітря становитиме -4…+2 градуси. На Закарпатті, а також в Одеській області та Криму – +3…6.

У Києві сьогодні без опадів, температура повітря вдень – -2…-4 градуси.