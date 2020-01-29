Кабмін ініціює збільшення штрафів за неправдивий виклик швидкої, поліції та аварійних служб

Кабінет міністрів України ініціює збільшення штрафів за неправдивий виклик аварійних служб, швидкої або поліції. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Якщо зараз за подібне порушення довелося б сплатити від в51 до 119 гривень, то уряд пропонує збільшити цю суму – штраф складатиме від 3 400 до 10 200.

За словами прем’єра, відтепер у разі схвалення парламентом мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний — 8500 грн.

«Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками. До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб – від 34 до 170 гривень. Такого «покарання» недостатньо для того, щоби мотивувати до виконання безпекових правил», – заявив глава уряду.

Як вважає Гончарук, посилення відповідальності має підвищити «рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров’ю людей».