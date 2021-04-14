Посла Росії викликали до МЗС Швеції через розслідування кібератак

Посол Росії в Швеції Віктор Татаринцев був викликаний до міністерство закордонних справ цієї країни через імовірні кібератаки на керівний орган шведського спорту. Від дипломата чекають пояснень, повідомила глава зовнішньополітичного відомства Швеції Анн Лінде. У твітері вона написала про «неприйнятні та серйозні порушення» конфіденційності даних щодо Шведської спортивної конфедерації.

Анн Лінде також опублікувала посилання на доповідь прокуратури країни, згідно з яким у період з грудня 2017 до травня 2018 го року Шведська спортивна конфедерація була об’єктом неодноразових хакерських атак.

Шведська сторона стверджує, що порушення були частиною російської кампанії, спрямованої проти національних і міжнародних антидопінгових організацій, таких як WADA і USADA, а також проти FIFA. За даними шведської прокуратури, до зламів комп’ютерних систем причетне Головне управління Генштабу збройних сил Росії, а саме військова частина №26165 міністерства оборони. Зловмисникам вдалося отримати доступ до медичних даних шведських спортсменів, зазначає «Німецька хвиля».

При цьому прокуратура в Стокгольмі повідомила про припинення розслідування кібератак, пов’язавши рішення з тим, що немає умов для судового розгляду або екстрадиції причетних до Швеції.