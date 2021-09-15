У Швеції обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії засудили до трьох років в'язниці

У Швеції суд засудив до трьох років тюремного ув’язнення обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії 47-річного громадянина країни.

Згідно зі звинуваченням, у період з 2017 до 2019 року чоловік, ім’я якого не розкривається, передав за винагороду офіцеру російської розвідки секретну комерційну інформацію про автомобільні концерни Volvo і Scania. У різний час обвинувачений працював в обох компаніях.

Як установив суд, чоловік повністю усвідомлював, що передана ним інформація опиниться в руках російської сторони і принесе їй користь.

Відомо, що росіянин, який фігурує в справі, скористався дипломатичним статусом і залишив Швецію. Відзначається також, що засуджений за шпигунство став першим за останні 18 років шведським громадянином, якому висунули офіційне звинувачення в шпигунстві. При цьому він не визнав своєї провини.