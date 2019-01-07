У Швеції почався суд над вихідцями з Центральної Азії, яких підозрюють у тероризмі

У столиці Швеції Стокгольмі почався судовий процес у справі шести мешканців країни, громадян Узбекистану і Киргизстану, яких підозрюють за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом.

Усіх шістьох обвинувачують у наданні коштів екстремістському угрупованню «Ісламська держава», трьох із них, крім того, також у змові з метою здійснити напад у Швеції.

Зокрема, мовиться в обвинувальному акті, цих трьох звинувачують у тому, що вони купували хімікати й інше обладнання, серед того багнети і радіонавушники, з метою «вбивства і заподіяння шкоди іншим людям».

Усі шестеро – п’ятеро громадян Узбекистану і один Киргизтану – віком від 24 до 46 років жили у Швеції легально. Всі вони заперечують усі звинувачення проти них.

Як очікують, процес має протривати до 11 лютого.

У квітні 2017 року у столиці Швеції Стокгольмі здійснив напад радикалізований шукач притулку з Узбекистану, який на вкраденій вантажівці давив перехожих і вбив п’ять людей. У червні 2018 року його засудили до довічного ув’язнення.