Узбекистан домовився зі Швейцарією про повернення 130 млн доларів доньки експрезидента Карімової

Швейцарія та Узбекистан досягнули угоди про повернення Ташкенту понад 130 мільйонів доларів, заарештованих в ході кримінального розслідування проти Гульнари Карімової, старшої доньки покійного експрезидента Узбекистану Іслама Карімова. Про це повідомляє узбекська служба Радіо Свобода з посиланням на швейцарський уряд.

За повідомленням офіційного Берна, неформальна рамкова домовленість між двома сторонами передбачає, що повернуті активи «будуть використані на користь народу Узбекистану». Серед умов повернення: прозорість та створення механізму моніторингу використання коштів.

Швейцарія заморозила загалом близько 800 мільйонів франків (тобто 880 мільйонів доларів) у 2012 році через кримінальне провадження проти Карімової. З них айже 131 мільйон був конфіскований у 2019 році.

Решта коштів лишається на заморожених рахунках. Уряд країни зазначає, що угода з Ташкентом поширюється і на всі інші активи, які будуть конфісковані в рамках справи. Розслідування триває досі.

Узбекистан шукає понад 1 мільярд доларів Карімової у закордонних юрисдикціях з моменту її арешту в 2017-му.

Читайте також: «Пошта Узбекистану», завод Coca-Cola і майже 100 квартир. Син Гульнари Карімової розповів про передані державі активи

Незабаром після смерті першого президента Узбекистану Іслама Карімова в 2017 році його старшу дочку Гульнару Карімову засудили в Узбекистані на 10 років позбавлення волі, визнавши її винною в ухиленні від сплати податків, розкраданні, вимаганні та знищенні документації офшорних компаній. Справи проти Карімової в Узбекистані відкрили після того, як у відмиванні грошей і хабарах її звинуватили в США і кількох країн ЄС.

Після першого вироку Карімова деякий час була під домашнім арештом, але в березні 2019 року її відправили в колонію в Ташкентській області, звинувативши в порушенні умов перебування під вартою. Сама Карімова заперечувала порушення умов арешту. Незабаром після цього стосовно неї була відкрита ще одна кримінальна справа. У третій кримінальній справі Карімову засудили до 13 років і чотирьох місяців позбавлення волі. Її і ще кілька людей звинуватили в тому, що вони «в складі злочинної організації вчинили злочини, пов’язані з вимаганням, розкраданням бюджетних коштів і легалізацією злочинних доходів в іноземних країнах».