У Швейцарії виборці виступили проти розірвання договору з ЄС

Жителі Швейцарії на референдумі відкинули пропозицію розірвати угоду з Європейським Союзом про вільне переміщення людей.

За розірвання угоди проголосували 38 відсотків виборців, 62 відсотки висловилися проти.

ЄС привітав результати голосування.

Референдум провели за пропозицією правої Швейцарської народної партії, яка входить до правлячої коаліції. Вона вважає, що чинна з 1999 року угоду позбавляє швейцарську владу контролю над міграцією.

Відповідно до імміграційної угоди, громадяни ЄС мають право вільно жити і працювати у Швейцарії – і навпаки. Крім того, Швейцарія у 2008 році увійшла до Шенгенської зони, що передбачає скасування прикордонного контролю з країнами ЄС. У країні постійно живе понад мільйон громадян країн ЄС, а в Євросоюзі живуть близько 450 тисяч швейцарців.