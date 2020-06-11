У Швейцарії можуть дозволити укладення одностатевих шлюбів

Нижня палата парламенту Швейцарії проголосувала за укладення шлюбних союзів для одностатевих партнерів. Крім того, жінки в одностатевих союзах можуть отримати можливість робити штучне запліднення за допомогою донорської сперми. З ініціативою легалізації одностатевих шлюбів сім років тому виступила Зелена ліберальна партія.

Федерально-демократичний союз Швейцарії заявив, що домагатиметься скасування рішення.

Тепер законодавчий акт нижньої палати ще має затвердити верхня палата парламенту, а якщо опоненти цього рішення зберуть необхідну кількість підписів громадян Швейцарії, то за легалізацію одностатевих шлюбів швейцарці проголосують також на референдумі.

Створення одностатевих союзів і партнерств дозволено в більшості країн Центральної Європи. Однак офіційне укладення шлюбів і всиновлення дітей одностатевими парами поки що дозволене лише в Австрії та Німеччині.